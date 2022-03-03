Samsung превзойдет Apple по объему выпуска смартфонов и выйдет на первое место, заняв 22 % рынка. Такой прогноз дают международные эксперты в I квартале года. В конце 2021 рост объема мировых продаж смартфонов составил почти 10 %, за IV квартал в мире было продано 356 млн устройств. Эксперты связывают это с сезонной активизацией платформ электронной коммерции и праздничными распродажами в конце года.