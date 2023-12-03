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Самую мощную бомбардировку с начала конфликта осуществил ЦАХАЛ - в ответ ХАМАС обстрелял Тель-Авив ракетами
Боевые действия в секторе Газа перекинулись на южную часть. Министр обороны Израиля заявил, что армия возобновляет боевые действия против ХАМАС в полную силу -за два дня поражено более 400 целей. По словам жителей города Хан-Юнис, на юге анклава,в субботу ЦАХАЛ там осуществилсамую мощную бомбардировку с начала конфликта. Ранее израильтяне призвали жителей районов эвакуироваться ближе к границе с Египтом. Минздрав Газы сообщает, что в результате возобновления израильских ударов погибли около 200 человек. В ответ ХАМАС обстрелял Тель-Авив ракетами. Их остановила система ПВО «Железный купол». Но одна из ракет-перехватчиков рухнула в пригороде. Местный житель был ранен.
Обмен заложниками отменяется
Представители радикального палестинского движения заявили, что обмена заложников не будет до окончания израильской агрессии — по их словам, были освобождены все женщины и дети, остальные лица, находящиеся в плену, это солдаты или бывшие военные. А президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора МУС возбудить дела против израильских военных преступников.
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