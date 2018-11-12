Самые мощные за последние 10 лет ливни затопили Катар

Непривычная для страны непогода обернулась настоящей катастрофой. В Катаре не предусмотрены водостоки, поэтому спустя всего несколько часов дороги превратились в реки. На центральных трассах возникли многокилометровые пробки. Городские службы пытаются откачать воду при помощи насосов, однако автоцистерны попросту не справляются с напорами.