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Самые мощные за последние 10 лет ливни затопили Катар

Непривычная для страны непогода обернулась настоящей катастрофой. В Катаре не предусмотрены водостоки, поэтому спустя всего несколько часов дороги превратились в реки. На центральных трассах возникли многокилометровые пробки. Городские службы пытаются откачать воду при помощи насосов, однако автоцистерны попросту не справляются с напорами.

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