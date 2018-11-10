Самые разрушительные в истории Калифорнии пожары. Жертвами стали как минимум 9 человек

Еще 35 числятся пропавшими без вести. Огонь охватил практически 30 тысяч гектаров, заставив сотни тысяч людей покинуть свои дома. Парадайз - город на севере Калифорнии - и вовсе сгорел дотла. Пожар, получивший имя "Кемп", уничтожил 7 тысяч зданий, еще около 20 тысяч - под угрозой разрушения. В штате Калифорния объявлен режим ЧС. Сейчас огонь уже добрался до Калабасаса - города в округе Лос-Анджелеса. Там проходит эвакуация людей. Роскошный особняк пришлось покинуть и известной американской паре - Ким Кардашьян и Канье Уэсту. Звездной семье дали час на сборы, после чего они покинули дом на частном самолете. К слову, свою помощь в транспортировке людей властям предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.



