Самым богатым человеком в современности стал… не Билл Гейтс

Переплюнул Билла Гейтса! Самым богатым человеком в современной истории стал глава и основатель крупнейшей в мире торговой онлайн-площадки Amazon - Джефф Безос. По оценке Bloomberg, его состояние достигло невероятной цифры в 150 миллиардов долларов. А это на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.