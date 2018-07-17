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Самым богатым человеком в современности стал… не Билл Гейтс

Переплюнул Билла Гейтса! Самым богатым человеком в современной истории стал глава и основатель крупнейшей в мире торговой онлайн-площадки Amazon - Джефф Безос. По оценке Bloomberg, его состояние достигло невероятной цифры в 150 миллиардов долларов. А это на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

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