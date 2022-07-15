Самый активный вулкан проснулся в Гватемале

В Гватемале проснулся вулкан Фуэго. По сообщениям местных СМИ, огненная гора выбросила в небо 6-километровый столб пепла. Фуэго - один из самых активных вулканов в Гватемале. Его извержение в июне 2018-го привело, по разным оценкам, к гибели от 300 до более 400 человек.