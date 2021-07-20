Самый богатый человек на Земле отправляется в космос

Бизнесмен Джефф Безос, его брат, студент-физик и летчица, которая станет самой возрастной на орбите в мире, отправятся в космос через несколько часов. Их корабль взлетит с ранчо миллиардера. Это будет первый беспилотный полет в космос. Он займет около одиннадцати минут, три из которых экипаж проведет в невесомости. Если все получится,Безоспланирует отправлять туристов в космос два раза в год.





