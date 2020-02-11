Самый большой фейерверк в мире запустили в Колорадо

Его снаряд весил больше тонны. Чтобы поднять в воздух такую махину, пиротехники потратили семь лет подготовки. Фейерверк запустили во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс. Снаряд взорвался на высоте в почти 700 метров, окрасив небо в насыщенно красный цвет. Посмотреть на чудо собрался почти весь город. Запуск занесен в Книгу рекордов Гиннесса.