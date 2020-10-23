Самый большой в мире фонтан открыли в Дубае

Мировой рекорд Книги Гиннесса установлен в Дубае. Там торжественно открыли самый большой в мире фонтан. Его площадь - более 1 300 квадратных метров. Рекордная достопримечательность расположена в торговом районе на искусственном острове в форме пальмы и имеет более 3 000 светодиодных фонарей. Высота струи может достигать 105 метров. Фонтан создает атмосферу праздника, танцуя под музыку со всего мира.