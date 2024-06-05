Самый опасный город в мире - где тебя могут похитить, пока ты стоишь на пешеходном переходе

Начинается сезон отпусков, но в мире есть огромные кварталы и даже целые города, куда лучше не соваться. В первую очередь нужно знать о самом опасном городе в мире - так про столицу Венесуэлы (Каракас) любят писать трэвел-блогеры и журналисты. Но отдельно всегда выделяют его особую часть - барриос - это трущобы.





Сами венесуэльцы отмечают, что жизнь в барриос не дороже мобильного телефона или кошелька. Местные трущобы кишат наркоторговцами, гангстерами и сутенерами. Печальная статистика нераскрытых убийств - 92 из 100.

Один из самых популярных видов преступления - "экспресс-похищения": пока ты стоишь на красный свет, подъезжает машина, и тебя силком затаскивают в фургон. Дальше у родных и близких требуют выкуп.

Чтобы стать подобной жертвой, нужно просто выглядеть прилично - вот так просто. Притом сумма выкупа может доходить и до 100 тыс. долларов. В таких трущобах проживает порядка 70 % населения Каракаса.





Есть ли управа у полиции на жителей барриос? Вопрос риторический, ведь внутри таких районов хватает своих "армий", которые вооружены до зубов.