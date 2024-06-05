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Самый опасный город в мире - где тебя могут похитить, пока ты стоишь на пешеходном переходе
Начинается сезон отпусков, но в мире есть огромные кварталы и даже целые города, куда лучше не соваться. В первую очередь нужно знать о самом опасном городе в мире - так про столицу Венесуэлы (Каракас) любят писать трэвел-блогеры и журналисты. Но отдельно всегда выделяют его особую часть - барриос - это трущобы.
Сами венесуэльцы отмечают, что жизнь в барриос не дороже мобильного телефона или кошелька. Местные трущобы кишат наркоторговцами, гангстерами и сутенерами. Печальная статистика нераскрытых убийств - 92 из 100.
Один из самых популярных видов преступления - "экспресс-похищения": пока ты стоишь на красный свет, подъезжает машина, и тебя силком затаскивают в фургон. Дальше у родных и близких требуют выкуп.
Чтобы стать подобной жертвой, нужно просто выглядеть прилично - вот так просто. Притом сумма выкупа может доходить и до 100 тыс. долларов. В таких трущобах проживает порядка 70 % населения Каракаса.
Есть ли управа у полиции на жителей барриос? Вопрос риторический, ведь внутри таких районов хватает своих "армий", которые вооружены до зубов.
Что скрывается за парадным фасадом крупных городов мира. Почему известные мегаполисы превращаются в наркопритоны и криминальные гетто, где пишет законы улицаи куда боятся зайти даже местные жители. О грязной стороне "свободы" - от Парижа до Детройта - смотрите в "Понятной политике".
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