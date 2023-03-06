В Сан-Франциско легализуют наркотики

Легализоватьнаркооборот собираются в Сан-Франциско. Городские властинамерены обустроить для всех желающих "места безопасного приема наркотиков".

Предполагается, что общественные организации будут обеспечивать зависимых всем необходимым, включая не только шприцы, но также ряд галлюциногенов. Считается, что это мера вынужденная: улицы Сан-Франциско уже превратились в клоаку, где сотни и тысячи людей, не скрываясь, делают себе уколы или находятся в состоянии опьянения.