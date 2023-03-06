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В Сан-Франциско легализуют наркотики
Легализоватьнаркооборот собираются в Сан-Франциско. Городские властинамерены обустроить для всех желающих "места безопасного приема наркотиков".
Предполагается, что общественные организации будут обеспечивать зависимых всем необходимым, включая не только шприцы, но также ряд галлюциногенов. Считается, что это мера вынужденная: улицы Сан-Франциско уже превратились в клоаку, где сотни и тысячи людей, не скрываясь, делают себе уколы или находятся в состоянии опьянения.
Город выделяется даже на общеамериканском фоне, хотя Соединенные Штаты переживают сейчас подлинную опиумную эпидемию. Только в 2022 году ее жертвами стали 100 тыс. человек. На протяжении последней четверти века опиоиды можно было купить практически в любой аптеке. Считается, что легально приобретали наркосодержащие препараты 40 млн человек. Как много из них стали жертвами зависимости, не знает никто.
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