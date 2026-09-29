Санчес пообещал принять новый жилищный декрет на фоне протестов в Испании

В столице Испании продолжается митинг против бесчеловечной жилищной политики. Поводом послужила история принудительного выселения 87-летней женщины из квартиры. Аренда за жилье поднялась настолько, что пенсионерка просто не смогла ее оплачивать.

На площади Пуэрта-дель-Соль протестующие разбили около 200 палаток, требуя справедливости для пострадавшей и принятия мер защиты для арендаторов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне массового возмущения пообещал ускорить принятие нового жилищного декрета. Документ может быть одобрен Советом министров уже 29 сентября. После этого декрету потребуется поддержка Конгресса депутатов, однако необходимых голосов у правительства пока нет.