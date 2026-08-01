Санчес призвал созвать экстренную встречу глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Миграционный кризис в Испании спровоцировал глубокий раскол показной европейской солидарности. Реакцию ряда стран ЕС на произошедшее в Сеуте испанский премьер назвал эгоистичной и незаконной.

Напомним, на фоне миграционного кризиса Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенской зоны свободного передвижения с Испанией. Франция разместила на рубежах военных и самолеты. Португалия также пообещала усилить контроль над границами.

На фоне недружественных действий партнеров Педро Санчес призвал срочно созвать встречу министров внутренних дел ЕС в Брюсселе. В письме руководству ЕС он также заявил, что власти Испании восстановили контроль над границей и вернули практически всех нелегалов, а это, по сообщению испанских СМИ, почти 70 тыс. человек.

Тем временем в СМИ стали появляться первые версии того, кто именно стоит за внезапным обострением ситуации на границах Старого Света. Западные спецслужбы подозревают Марокко в организации наплыва мигрантов в Сеуту. По данным газеты The Daily Telegraph, это может быть связано с недовольством марокканского руководства действиями премьера Испании: якобы тот стремится заключить сделки по поставке газа с Алжиром - главным конкурентом Марокко в нефтегазовой сфере.

Фото РИА Новости