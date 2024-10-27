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Санду: Молдова присоединилась к антироссийским санкциям под давлением
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика присоединилась к санкциям против России из-за угрозы ограничений со стороны стран Запада, сообщает ТАСС.
"Если бы мы не присоединились к санкциям против России, то наша банковская система и сферы экономики подверглись бы изоляции на международном уровне. Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы, а не будет в изоляции", - сказала Санду в ходе политических дебатов с бывшим генпрокурором, кандидатом Александром Стояногло перед вторым туром выборов президента.
Ранее Молдова присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией, а также применены другие ограничения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение руководства Молдовы о присоединении к антироссийским санкциям ЕС как очередной враждебный шаг.
Отношение руководства Молдовы к России и СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах СНГ. В прошлом году правительство республики объявило о планах денонсировать свыше 110 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ.
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