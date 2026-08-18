Санду принесла интересы молдавских аграриев в жертву украинским

Майя Санду заявила протестующим против транзита украинского зерна аграриям, что Молдова должна выполнять обязательства перед Украиной даже в ущерб своим производителям.

По ее словам, в случае экономического краха Украины риски для безопасности самой Молдовы якобы станут несопоставимо выше нынешних финансовых потерь аграриев.

Несколько дней назад Кишинев дал скидку в 50 % на перевозку украинского зерна по железной дороге в Румынию в ущерб своим производителям, а ассоциация "Сила фермеров" пригрозила выйти на протесты из-за решения правительства отменить лицензирование импорта зерна и масличных культур из Украины.

Фото РИА Новости