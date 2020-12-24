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Санду вступила в должность президента Молдовы

Избранный президент Молдовы Майя Санду принесла присягу и вступила вдолжность. Церемония в эти минуты проходит во Дворце Республики в Кишиневе. Нацентральной площади города тем временем фермеры организуют очередной протест.Неподалеку от места инаугурации припаркована колонна тракторов.

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