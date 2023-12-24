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Санду заявила о намерении переизбраться на пост президента Молдовы

Майя Санду в день своей третьей годовщины на посту президента Молдовы объявила о решении баллотироваться на второй срок. По информации агентства "Блумберг", она готовится к переизбранию для того, чтобы продолжить реализацию проевропейской политики.

Лидер Молдовы также заявила о намерении в 2024 году инициировать всенародный референдум по вопросу присоединения страны к Евросоюзу. Вот только свыше 60% граждан страны не хотят больше видеть президентом Майю Санду. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и соцопросов.

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