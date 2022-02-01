Санитарная диктатура в Европе: штрафы за отказ от прививки и тесты на COVID-19 трижды в неделю

Британские ученые назвали главные симптомы нового подвида "омикрона" - это высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов. Власти европейских стран активно призывают людей к вакцинации.



В Италии жителей старше 50 лет обяжут платить штраф в размере 100 евро за отказ от прививки от COVID-19.



Власти Германии призвали родителей трижды в неделю тестировать на коронавирус детей, которые посещают детские сады. Школьников обязали самостоятельно делать тесты перед началом уроков.



Кадры жестокости и насилия со стороны австрийских правоохранителей облетели интернет. На акции против карантинных ограничений полиция Вены уложила старушку лицом в пол и ожидала подкрепления.



В Австрии уже сняли локдаун для непривитых, однако в стране вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Его исполнение контролирует полиция, с 15 марта нарушителей ждет штраф. В первый раз заплатить придется 600 евро, повторно 3 600 евро.