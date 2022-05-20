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Санитарная тревога в Испании из-за вспышки обезьяньей оспы

Минздрав Испании ввел в столице режим санитарной тревоги. В Мадриде выявлено 8 случаев заражения обезьяньей оспой. Как заявляют медики, болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Вирусное заболевание обычно проявляется в виде лихорадки, головной боли, ломоты в мышцах и высыпаний, во многом похожих на ветрянку.

Вспышка обезьяньей оспы

Ранее заражения обезьяньей оспой были зафиксированы в Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, Бельгии, США и Канаде. Однако пока врачи призывают не паниковать: накопленный медицинский опыт позволит купировать болезнь еще на самых ранних стадиях.