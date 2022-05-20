Санитарная тревога в Испании из-за вспышки обезьяньей оспы

Минздрав Испании ввел в столице режим санитарной тревоги. В Мадриде выявлено 8 случаев заражения обезьяньей оспой. Как заявляют медики, болезнь передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Вирусное заболевание обычно проявляется в виде лихорадки, головной боли, ломоты в мышцах и высыпаний, во многом похожих на ветрянку.