Санитарные пропуска и принуждение к прививкам от COVID-19 вызвали серьезное недовольство у французов

Парламент Франции принял закон о санитарных пропусках. Паспорт здоровья,который подтверждает вакцинацию или отсутствие вируса в организме человека, потребуется предъявлять в музеях, ресторанах, на общественном транспорте и в школах. Не обязательны пропуска будут лишь в торговых центрах. Санитарные пропуска и принуждение к прививкам вызвали серьезное недовольство у французов. В минувшую субботу многотысячные манифестации прокатились по крупным городам страны - полиция применяла слезоточивый газ и дубинки к тем, кто требовал уважать свободу личного выбора в вопросе вакцинации.



