Санкции, кризис и пустое приграничье: к чему привел Латвию навязанный извне курс

К чему привел экономику Латвии навязанный извне курс? Как долго жители этой страны будут расплачиваться за недобрососедскую риторику политиков? Экспертные мнения прозвучали за круглым столом в Новополоцке. Разрыв между амбициями властей и реальными потребностями народа колоссальный. Пока Рига строит заборы, жители Латвии призывают к народной дипломатии. Запрос, что называется, от жизни.

Обратный эффект санкций

Беларусь и Латвия - соседние государства, которые связывает граница протяженностью более 170 км. Такая близость исторически располагала к сотрудничеству: перемещение транзитных грузов, совместные культурные и экологические проекты. Есть инфраструктура: железнодорожное сообщение и автомобильные логистические коридоры. Но вместо созидания и дальнейшего диалога Рига выбирает другой путь: разрушает экономический ландшафт, призывает усилить санкции против Минска.

Но результат не заставил долго ждать. Санкции против Беларуси обернулись для Прибалтийского государства кризисом транзитной отрасли. Потери в энергетике и промышленности из-за недальновидного геополитического выбора стали ударом для простых работников и бизнеса.

Белорусская экономика в свою очередь вырулила на новые логистические маршруты. Переориентировались на российские морские порты, а у промышленности появился весомый стимул для освоения новых рынков. Стали ближе к Азии, Африке и Ближнему Востоку.

Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук:

"Конфронтационный путь Латвия выбрала 6-7 лет назад. Наши отношения не были очень дружелюбными, но были в стиле здорового прагматизма. В основе лежала экономика. Если говорить о торговле, то они нуждались в высокотехнологичной продукции белорусских предприятий, продукции с высокой добавленной стоимостью, которая была дешевле европейских товаров. Поэтому латышам было выгоднее ее покупать. Этот здоровый экономический прагматизм был уничтожен нездоровыми политическими амбициями".

Шлагбаум от Риги

В сентябре 2023 года Латвия опускает шлагбаум и выставляет блокпост на месте некогда оживленного пункта пропуска "Силене". Соседнее государство прикрывается вымышленными угрозами национальной безопасности, по факту "под козырек" выполняя решения Брюсселя и Вашингтона. Значительно возрастает нагрузка на единственный коридор "Патерниеки". Но и здесь контрольные службы не отличаются ритмичной работой, создавая искусственные очереди. В то время как политики придумывают новые запреты для автобусного сообщения и вводят допрос пересекающих границу через анкетирование.

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

"Латвийская сторона искусственно не давала возможности выехать своим гражданам в Республику Беларусь. Они пугали их страшилками, проверяли количество топлива, говорили, что те не смогут вернуться. Однако белорусская сторона никогда не говорила о том, что мы закрываем границу. Граждане европейских государств заинтересованы в посещении Республики Беларусь. Это и посещение родных и близких, и пользование медицинскими услугами".

Пострадало латвийское приграничье. К примеру, Латгалия исторически жила за счет торговли и логистики. Латвийский шлагбаум превратил восточный регион страны в депрессивную зону с самым высоким уровнем безработицы. Вместо благоустроенной инфраструктуры Рига начала возводить противотанковые рвы и "зубы дракона".

"Латвия создает на границе пункты контрмобильности. Складирует различные приспособления",- отметил Алексей Беляев.

Ответ на белорусский безвиз

Когда Беларусь демонстрирует миролюбивую политику, Латвия все больше нагнетает негативную тенденцию. Ответом на белорусский безвиз стало закручивание гаек для своих граждан. Хотя был иной вариант - приехать и посмотреть реальную обстановку.

Возможностью безвизового въезда с момента его действия воспользовались более 1,427 млн европейцев. Свыше 450 тыс. - это обладатели латвийских паспортов. Еще немного и цифра будет сопоставима с количеством жителей Риги.

Народная дипломатия

Куда приведет недальновидный курс такую небольшую страну как Латвия, догадаться не сложно. Есть факты и статистика: работоспособное население уезжает в поисках работы. Ведь когда политические амбиции пытаются обойти законы экономики, по счетам платят обычные люди.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Е. Полоцкой:

"Соседей не выбирают, они нам даны от Бога. Хотим или не хотим, но мы все равно будем жить рядом. В Латвии полно политических сил, которые заинтересованы именно в диалоге. Приезжайте, принимайте участие. Мы готовы стать площадкой обсуждения любых сложных вопросов. Мы за диалог".

Запросы уже принимаются, так что совсем скоро в Новополоцке за круглым столом соберется еще больше участников. Пока латвийские политики идут указанным сверху курсом, обладатели латвийских паспортов придерживаются народной дипломатии. К обсуждению накопилось много вопросов, решение которых требует от Риги если не здравого смысла, то хотя бы прагматичного подхода.