"Санкции укрепляют связи" - эксперт высказал мнение о белорусско-китайском партнерстве

Сотрудничество Беларуси и Китая продолжает укрепляться, охватывая промышленность, логистику и научно-техническую сферу. О том, как развивается станкостроение, какие логистические маршруты становятся приоритетными и как санкционное давление только усиливает двусторонние связи, рассказал завкафедрой комплексного изучения развития КНР ФМО БГУ Руслан Есин в "Актуальном интервью".

Беларусь и Китай активно взаимодействуют в сфере промышленности. Особое внимание уделяется станкостроению, которое в советское время было визитной карточкой Беларуси, а сегодня переживает модернизацию. "Достигнуты договоренности в сфере химической промышленности и металлургии. В ближайшие годы мы увидим переход на более высококачественную продукцию, снижение издержек и выпуск принципиально новой инновационной продукции с использованием научного потенциала обеих стран", - отметил эксперт.

Транспортные коридоры между странами развиваются по нескольким направлениям. Основной объем грузов идет по железной дороге, включая модернизированный Байкало-Амурский маршрут и пути через Казахстан. Развивается грузовая авиация, активно проявляется интерес к Северному морскому пути. "Первый опыт уже есть. Белтаможсервис активно использует это направление. После нормализации ситуации на западном и южном направлениях откроются новые возможности, которые мы должны использовать для увеличения транзитного потенциала", - пояснил Руслан Есин.

Внешние факторы, включая санкции и политическое давление, не ослабляют, а, напротив, укрепляют двусторонние связи. "Как только страны повышают свой рейтинг на мировой арене, возрастает интерес со стороны традиционных лидеров. Кому-то это не нравится. Но для нас главное - реализовывать национальную повестку и решать свои интересы. Беларусь живет под санкционным давлением уже более трех десятилетий, Китай также сталкивается с давлением. Но это не мешает нам укреплять сотрудничество", - заявил эксперт.

Взаимодействие с Китаем рассматривается как стратегическое не только для азиатского региона, но и для всего мира. Активно развивается межпартийный диалог, растет число визитов делегаций всех уровней - от государственных до научных и бизнес-кругов. "Нам нужно воспользоваться ситуацией для решения стратегических задач на мировой арене. Многовекторная политика, кадровый и дипломатический потенциал позволят нам успешно реализовать поставленные задачи", - резюмировал Руслан Есин.