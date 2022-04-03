Санкции бьют рикошетом по кошельку европейцев

Сейчас потребление газа у меня ниже, чем предусмотрено моим планом, так что я вряд ли могу пойти на большее. Дома у меня +19°С. Надеваю два свитера, отапливаю лишь те комнаты, в которых живу. Не знаю, что делать. Я даже кастрюли накрываю, когда готовлю. Мне особенно страшно за промышленность и сельское хозяйство. Потому что во Франции, особенно если зима будет суровой, это поставит под вопрос многое. Приходится сокращать, сокращать все. Необходимо сокращать расход воды. Сейчас все нужно отслеживать. Придется нам к этому привыкнуть.