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Санкции бьют рикошетом по кошельку европейцев

Рейтинг французского президента Макрона в связи с последними событиями за неделю до выборов рухнул аж на 2 с половиной пункта. И регулярные звонки Владимиру Путину не помогают. Сейчас за главу Франции готовы голосовать лишь 27 %. Его догоняет Марин Ле Пен с 22 %. Почему так происходит, лучше всего показывают опросы людей на улицах.


Сейчас потребление газа у меня ниже, чем предусмотрено моим планом, так что я вряд ли могу пойти на большее. Дома у меня +19°С. Надеваю два свитера, отапливаю лишь те комнаты, в которых живу. Не знаю, что делать. Я даже кастрюли накрываю, когда готовлю. Мне особенно страшно за промышленность и сельское хозяйство. Потому что во Франции, особенно если зима будет суровой, это поставит под вопрос многое. Приходится сокращать, сокращать все. Необходимо сокращать расход воды. Сейчас все нужно отслеживать. Придется нам к этому привыкнуть.

Пока топливо в хранилищах есть и в Германии. Но это пока. В целях бесперебойного энергоснабжения власти призывают и предприятия, и частных лиц максимально сократить свое потребление. Население, мягко говоря, встретило такой призыв без энтузиазма.


Хорошо, что у нас есть печь, которая топится на углях. Но как-то не хочется думать о том, что придется отказаться от полноценного центрального отопления.
Лично я не могу себе представить, как можно экономить на отоплении, особенно людям с детьми. Но я точно знаю, что все больше и больше людей вынуждены все чаще выключать обогреватели.

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