Сотрудники польского подразделения компании, работающей в области очистки сточных вод, которую официальная Варшава обвиняет в связях с Россией, остались без работы и требуют от властей помощи. Но это не самая серьезная проблема, вызванная санкциями: из-за запрета на работу предприятия растет вероятность масштабной экологической катастрофы на Балтике. Дело в том, что компания перестала обслуживать насосы на очистных сооружениях: оборудование это выработало срок своей службы. Утечка фекальных вод возможна во многих населенных пунктах польского побережья. Официальная Варшава пока не отреагировала на призывы к осторожности в вопросах безопасности инфраструктурных объектов. Если ситуация не изменится, то лишь вопрос времени, когда канализационные стоки окажутся в водах Балтики.