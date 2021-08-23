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Санкции против Беларуси ударили по Латвии

Плоды санкционного бумеранга начинает пожинать Латвия. Транзитная отрасль страны страдает от санкций, ранее введенных в отношении Беларуси.

Масштабы обработки грузов местными портами за 7 месяцев года снизились более чем на 10 %.

По сообщениям исполнительного директора "Балтийской ассоциации - транзит и логистика", Латвия возлагала большие надежды на белорусские грузы. Однако теперь все поставлено на паузу. Компаниям разрешается работать с белорусами только в рамках существующих договоров, новые заключать запрещено.


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