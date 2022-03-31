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Санкции против России угрожают подорвать господство доллара
Доллар США теряет господство! Об этом заявила заместитель главы Международного валютного фонда в интервью в Financial Times. Происходит это как раз из-за санкций против России. На этом фоне возможно возникновение группировок отдельных государств, торговля внутри этих отношений, а, соответственно, и возникновение небольших валютных блоков. В итоге это приведет к постепенному ослаблению американского доллара и формированию более фрагментированной международной валютной системы.
Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ:
Страны, как правило, накапливают резервы в валюте, в которой они торгуют с другими странами и в которой занимают на внешнем рынке, поэтому вы можете увидеть некоторые тенденции к тому, чтобы другие валюты играли все большую роль в формировании резервных активов.Для американской экономики это чревато серьезными последствиями. Если доллар перестанет быть резервной валютой, то США столкнутся с проблемами при обслуживании своего госдолга.
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