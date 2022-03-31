Санкции против России угрожают подорвать господство доллара

Доллар США теряет господство! Об этом заявила заместитель главы Международного валютного фонда в интервью в Financial Times. Происходит это как раз из-за санкций против России. На этом фоне возможно возникновение группировок отдельных государств, торговля внутри этих отношений, а, соответственно, и возникновение небольших валютных блоков. В итоге это приведет к постепенному ослаблению американского доллара и формированию более фрагментированной международной валютной системы.



Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ:

Страны, как правило, накапливают резервы в валюте, в которой они торгуют с другими странами и в которой занимают на внешнем рынке, поэтому вы можете увидеть некоторые тенденции к тому, чтобы другие валюты играли все большую роль в формировании резервных активов. Для американской экономики это чревато серьезными последствиями. Если доллар перестанет быть резервной валютой, то США столкнутся с проблемами при обслуживании своего госдолга.

