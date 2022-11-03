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Санкции против российских пенсионеров в Эстонии

Пять месяцев без денег - именно столько российские пенсионеры в Эстонии не могут получить социальные выплаты. Кредитные организации отказываются обслуживать переводы Пенсионного фонда РФ. Если выплаты не будут поступать, то тысячи пожилых людей могут попросту остаться без средств к существованию. Еще в сентябре Департамент социального страхования Эстонии сообщил, что работает над решением проблемы обхода своих же санкций. Но воз и ныне там.


Фото:pixabay.com

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