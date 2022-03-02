Санкции Запада в отношении России - закрытое воздушное пространство, отключение от SWIFT, ограничение платежей Apple Pay

Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. Стало известно, что Boeing заявил о приостановке поставок запчастей российским авиакомпаниям. Американская финансовая компания American Express также приостанавливает сотрудничество с российскими партнерами. Продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России приостанавливает и компания Apple.



Ограничена в России теперь и система платежей Apple Pay. Послы ЕС согласовали отключение от системы SWIFT российских банков ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ. Тем временем министр экономики Германии призвал не задействовать в отношении России такие санкции, которые сильно ударят по Западу.



Стало известно, что Сбербанк уходит с европейского рынка. К слову, США и Евросоюз обсуждают идею конфискации имущества у россиян, попавших под санкции.