Санкционный бумеранг антироссийских санкций - в Финляндии может остановиться весь дизельный транспорт

В Финляндии из-за антироссийских санкций может остановиться весь дизельный транспорт. Как пишет издание "Хельсингин Санома", современные дизельные авто не могут работать без специальных присадок с карбамидом, которые используются для снижения выбросов. Однако ситуация на данный момент такова, что карбамид стал дефицитным. Авторы материала констатируют, что в ближайшем будущем проблема не решится.