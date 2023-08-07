Санкционный бумеранг: эстонский туризм терпит убытки

Санкции против России бумерангом ударили по Эстонии. Местное издание сообщает, что туристический сектор страны терпит убытки. Если в 2019 году туризм позволял Эстонии достигать 10 % доходов, то сейчас такие показатели - мечта.

В 2019 году в Таллин прибыли 300 круизных лайнеров, а в 2023-м - всего 90. Снижение привлекательности связывают с инфляцией, уверенностью европейцев в "небезопасности Эстонии" и плохой инфраструктурой Таллина.