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Санкционный бумеранг: эстонский туризм терпит убытки
Санкции против России бумерангом ударили по Эстонии. Местное издание сообщает, что туристический сектор страны терпит убытки. Если в 2019 году туризм позволял Эстонии достигать 10 % доходов, то сейчас такие показатели - мечта.
В 2019 году в Таллин прибыли 300 круизных лайнеров, а в 2023-м - всего 90. Снижение привлекательности связывают с инфляцией, уверенностью европейцев в "небезопасности Эстонии" и плохой инфраструктурой Таллина.
Еще одна причина: раньше эстонская столица была транзитным пунктом для европейских туристов, которые ехали в Россию, и для российских, которые отправлялись в евротур. Теперь же из-за санкций у путешественников такой возможности нет.
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