Санкционный бумеранг: итальянцы возмущены ростом цен на питание, британцы - дорогой мебелью

Санкционный бумеранг больно бьет по Европе. В Италии жители возмущены ростом цен на продукты питания. По данным статистического института, стоимость продовольствия поднялась на 5,5 %.

В Великобритании новые антироссийские санкции привели к резкому взлету цен на мебель. Как сообщает газета "Гардиан", это произошло из-за введения запрета на импорт древесины из России и Беларуси. В среднем цены на мебель в стране повысились на 17 %, а инфляция достигла 7 %. Это высочайшие показатели за последние 30 лет.