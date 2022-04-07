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Санкционный бумеранг: в мире назревает глобальный кризис
Топливный кризис и дефицит минеральных удобрений. Антироссийские санкции дорого обходятся Европе. Дорожают продукты питания, бензин и электроэнергия.
США
Что санкции Вашингтона провоцируют рост цен, признал уже даже Минфин США. Министр финансов отметила - повышение стоимости топлива по цепочке вызовет рост цен на продовольствие, в том числе на пшеницу и кукурузу. Под угрозой подорожания и металлы.
Италия
В Италии под угрозой оказались поставки продовольствия по всей стране. За год цены на бензин и дизельное топливо выросли наполовину.
Эстония
В Эстонии за год плата за электричество увеличилась более, чем на 72 процента. Рекордно подорожал картофель.
Перу
На фоне заоблачных цен в странах вспыхивают массовые акции протеста. Так, на уличных беспорядках в Перу уже погибли 5 человек.
Страна также столкнулась с высокой инфляцией. В марте она достигла 26-летнего максимума, в основном из-за роста цен на топливо и продукты питания.
Шри-Ланка
Переживает крупнейший экономический кризис Шри-Ланка. По сообщениям спикер парламента страны, может начаться голод. Ранее в Шри-Ланке была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране.
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