Санкционный бумеранг: в мире назревает глобальный кризис

Топливный кризис и дефицит минеральных удобрений. Антироссийские санкции дорого обходятся Европе. Дорожают продукты питания, бензин и электроэнергия.

США

Что санкции Вашингтона провоцируют рост цен, признал уже даже Минфин США. Министр финансов отметила - повышение стоимости топлива по цепочке вызовет рост цен на продовольствие, в том числе на пшеницу и кукурузу. Под угрозой подорожания и металлы.

Италия

В Италии под угрозой оказались поставки продовольствия по всей стране. За год цены на бензин и дизельное топливо выросли наполовину.

Эстония

В Эстонии за год плата за электричество увеличилась более, чем на 72 процента. Рекордно подорожал картофель.

Перу

На фоне заоблачных цен в странах вспыхивают массовые акции протеста. Так, на уличных беспорядках в Перу уже погибли 5 человек.

Страна также столкнулась с высокой инфляцией. В марте она достигла 26-летнего максимума, в основном из-за роста цен на топливо и продукты питания.

Шри-Ланка