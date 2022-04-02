Санкционный бумеранг вернулся к своим отправителям - Европа протестует против резкого роста цен

Десятки человек собрались у резиденции премьер-министра Великобритании.Они скандировали: "Мы отказываемся платить за кризис".



Немецкое издание Handelsblatt обещает Западу катастрофу в случае продолжения экономической войны с Россией. Москва, в отличие от других жертв евроамериканской "культуры отмены", слишком интегрирована в глобальную экономику. Эмбарго на все товары, которые производит Россия, парализует экономику Запада. До обычных людей начинает доходить весь масштаб созданной еврочиновниками проблемы.



Джеймс Джатрас, экс-аналитик сената США по вопросам внешней политики:

Многие из тех, кто поддерживал Байдена, крайне им разочарованы. Высокие цены на топливо - это то, что американцы видят не только на заправках, но и в продуктовых магазинах, где все подорожало, а в некоторых случаях вообще исчезло с полок. Санкции эффективны не в плане оказания влияния на российскую политику, а в плане нанесения вреда американской экономике. Еще больший вред они наносят европейской экономике. В военном отношении на Украине мы были готовы сражаться до последнего украинца, а в экономическом будем сражаться до последнего европейца.

