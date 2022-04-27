Последствия санкций пожинают и в США. Местные СМИ уже в панике. Цены на продовольствие достигли рекорда с начала 80-х годов. Плюс непрекращающийся рост стоимости топлива, нарушение цепочек поставок, нехватка рабочей силы. Все это сделал Байден с его противоречивой политикой.

В качестве примера приводят обещание президента США разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола к лету, чтобы снизить цены на АЗС. Стоимость жилья в США за год увеличилась на 20 %, за последние 10 лет она удвоилась.

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