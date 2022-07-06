Санкционный ветер переменился: итальянские таксисты штурмуют здание парламента

Но привыкать к ухудшениям условий жизни готовы далеко не все. Так, в Италии таксисты решили штурмовать здание парламента.

Вероятность "голодной" зимы в Европе растет. Кажется, что даже погода уже играет против европейцев. Сильная засуха в Италии, по самым скромным подсчетам, нанесет ущерба в 3 млрд евро. Горячего сезона с аномально низким уровнем осадков в стране не видели с середины прошлого столетия. Как результат - на Апеннинском полуострове пересыхают реки и поля зерновых культур. Уже почти два месяца в регионе температура не опускается ниже 30 градусов.