Санта-Клаус отправился раздавать подарки к Рождеству

Санта-Клаус в пути. Он уже покинул свою резиденцию в Лапландии и отправился раздавать подарки к Рождеству. За кругосветным путешествием зимнего волшебника наблюдает международный сервис отслеживания рейсов flightradar24. Он включил специальный режим, который показывает передвижение оленьей упряжки Санты. Сейчас добрый волшебник пролетает над Индийским океаном. И как заявляют в командовании ПВО США, система наблюдения за санями работает благодаря инфракрасному излучению носа оленя Рудольфа.