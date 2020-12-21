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Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие
Готовьте молоко и печенье - Санта-Клаус выехал в свое кругосветное путешествие. В ВОЗ заверили - у доброго волшебника врожденный иммунитет к COVID, поэтому он может смело пересекать границы и не носить маску. Нам удалось найти подтверждающие кадры - Санта выходит из своей хижины, садится в сани и уверенно начинает путь.
В этом году для управления личным транспортом волшебник выбрал любимого оленя - мистера Рудольфа Диро. В запасе бежит мисс Комета, обладающая способностью разбивать своими рогами ледяные препятствия. Не сомневаемся, что с такой командой Санта-Клаусу точно удастся доставить новогоднее настроение и подарки в срок.
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