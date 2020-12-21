Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие

Готовьте молоко и печенье - Санта-Клаус выехал в свое кругосветное путешествие. В ВОЗ заверили - у доброго волшебника врожденный иммунитет к COVID, поэтому он может смело пересекать границы и не носить маску. Нам удалось найти подтверждающие кадры - Санта выходит из своей хижины, садится в сани и уверенно начинает путь.