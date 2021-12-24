Долгожданное рождественское путешествие начинается. Санта-Клаус покинул Лапландию. Упаковать подарки зимнему волшебнику помогали эльфы, а за доставку отвечает верный олень Рудольф. Санта-Клаус отметил сложность эпидобстановки в мире. А для самых маленьких деток около трети жизни прошли при пандемии, и сейчас настал момент сделать Рождество счастливым и незабываемым для всех.