Санта на верблюде раздает елки в Иерусалиме

В Иерусалиме в преддверии праздников прохожих поздравил единственный в мире Санта-Клаус на верблюде. Вместе с помощниками волшебник бесплатно раздал людям рождественские деревья. Акция ежегодная - ее организовывает мэрия города. В роли Санты уже который год выступает профессиональный баскетболист, палестинский христианин по имени Исса.