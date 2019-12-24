Санта посетил детей в больнице Индианы

Особый сюрприз ждал малышей одной из детских больниц в штате Индиана. К ним в гости неожиданно пришел Санта-Клаус! И хотя Рождество еще не наступило, волшебник уже раздал детям подарки: игрушки, книги и сладкие угощения. Деньги на них выделили благотворительные организации США.



