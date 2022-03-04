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Сарданян: Западные университеты один за другим разрывают сотрудничество с ведущими вузами России
Крайне неприятным для британского телеканала ВВС оказалось интервью с деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданяном. В разговоре об украинском конфликте он припомнил жертвы операций США и коалиции в Афганистане и Ираке. Аргументов к опровержению ведущая не находила - она просто безуспешно пыталась прервать собеседника.
Неистово и целенаправленно дискредитируют русских по всем направлениям, не задумываясь о плачевных последствиях. По свидетельствам того же декана Сарданяна, западные университеты один за другим разрывают сотрудничество с ведущими вузами России.
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