Сарданян: Западные университеты один за другим разрывают сотрудничество с ведущими вузами России

Крайне неприятным для британского телеканала ВВС оказалось интервью с деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданяном. В разговоре об украинском конфликте он припомнил жертвы операций США и коалиции в Афганистане и Ираке. Аргументов к опровержению ведущая не находила - она просто безуспешно пыталась прервать собеседника.