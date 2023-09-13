Саркози: Украина не должна вступать в ЕС и НАТО

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина не должна становиться членом ЕС и НАТО, пишет БЕЛТА.

По мнению политика, Украине следует оставаться нейтральной. Саркози отметил, что вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс будет воспринято Россией как "провокация". Он также призвал к дипломатии с Россией.