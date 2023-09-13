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Саркози: Украина не должна вступать в ЕС и НАТО

Саркози: Украина не должна вступать в ЕС и НАТО

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина не должна становиться членом ЕС и НАТО, пишет БЕЛТА.

По мнению политика, Украине следует оставаться нейтральной. Саркози отметил, что вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс будет воспринято Россией как "провокация". Он также призвал к дипломатии с Россией.

Саркози указал, что видит два пути выхода из конфликта: "уничтожить друг друга" или вести дипломатические переговоры. Сам политик выступает за переговоры, поскольку в противном случае "мир рискует скатиться к тотальной войне".

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