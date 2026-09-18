Saudi Aramco аннулировала поставки нефти в Европу

По энергетической безопасности Евросоюза нанесен новый жесткий удар. Крупнейшая мировая корпорация Saudi Aramco официально уведомила европейские НПЗ о полной отмене поставок сырья на октябрь.

Причиной этого стали удары по стратегическому нефтепроводу "Восток - Запад". Прекращение прокачки ресурса произошло на фоне тяжелейшего кризиса в Старом Свете. Розничные цены на бензин и дизель бьют исторические рекорды. В эпицентре ценового удара оказались Германия, Швейцария и Франция.

С жесткими заявлениями по топливному вопросу уже выступили премьеры Чехии и Польши. Так, Бабиш обвинил Брюссель в неспособности защитить людей, назвав политику ЕС "зеленым безумием". А Туск пообещал гражданам цены на АЗС, которых никто и в страшных кошмарах не мог представить.