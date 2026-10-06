Саудовская Аравия нанесла удары по объектам хуситов

Военно-морские силы Саудовской Аравии нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море.

По данным телеканала Al Jazeera, уничтожены склады оружия и базы катеров хуситов. Тем временем связанные с "Ансар Аллах" СМИ сообщили о саудовских авиаударах по острову Камаран и району порта Ас-Салиф.

В свою очередь хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции и заявили о совершенных атаках на аэропорт в Эр-Рияде, нефтеперерабатывающий завод и еще несколько объектов. Власти Саудовской Аравии об этих ударах не сообщали.

Между тем к операции против хуситов присоединяются Пакистан и Турция. Они договорились с Саудовской Аравией о развертывании военных сил на территории королевства для обеспечения его безопасности.