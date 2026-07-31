Саудовская Аравия объявила о создании морской коалиции для защиты Красного моря

Саудовская Аравия объявила о создании многонационального морского альянса для защиты Красного моря. По сообщениям местных СМИ, новую коалицию уже поддержали 14 стран, включая Турцию, Пакистан, Египет, Судан и Джибути.

Главная цель союза - обеспечить свободу судоходства, защитить ключевые энерготранспортные маршруты и укрепить безопасность в Аденском заливе и Баб эль-Мандебском проливе.

Решение принято на фоне резкого обострения в регионе: хуситы объявили Саудовской Аравии морскую блокаду и продолжают атаковать связанные с ней торговые суда. Ближний Восток формирует новый контур безопасности.