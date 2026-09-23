Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода "Восток-Запад"
Автор:Редакция news.by
Саудовская Аравия приступила к первому этапу запуска своего ключевого стратегического нефтепровода "Восток-Запад", сообщает Reuters.
Работа этой важнейшей магистрали, позволяющей транспортировать сырье в обход Ормузского пролива, была полностью остановлена в начале сентября после атаки беспилотников.
Полноценное возобновление экспорта нефти по этой ветке может начаться уже в конце недели. На фоне этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent сразу подешевели более чем на 2 %, опустившись ниже 100 долларов за баррель.
Впрочем, аналитики прогнозируют, что возвращение саудовских объемов на рынок хоть и способно затормозить затяжной топливный шок в странах Европы, однако произойдет это не ранее чем через несколько месяцев.