Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы иностранцам

Въездной документ можно будет оформить онлайн гражданам 49 стран; стоить он будет 80 долларов. В частности, королевство смягчило требования к женщинам - им можно будет посетить страну без сопровождения мужчин. А вот запрет на употребление алкоголя для туристов сохранится. Также будет ограничен доступ к мусульманским святыням Мекке и Медине. До последнего времени посещать Саудовскую Аравию могли только иностранные рабочие, мусульмане, совершающие хадж, и бизнесмены.