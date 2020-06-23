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Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

Хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, сообщили власти государства.

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