Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

Хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, сообщили власти государства.



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