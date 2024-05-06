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Саудовская Аравия подверглась удару стихии

Аравийский полуостров продолжает страдать от наводнений. На сей раз удару стихии подверглась Саудовская Аравия: в окрестностях города Лейла выпала полугодовая норма осадков, это привело к подтоплению населенных пунктов всей провинции. Регион расположен в 300 километрах от столицы и окружен пустыней, подобные погодные аномалии здесь не фиксировались ни разу.

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