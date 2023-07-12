Саудовская Аравия присоединилась к основному документу АСЕАН

12 июля Саудовская Аравия присоединилась к основополагающему документу АСЕАН. Это Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Его участники выстраивают взаимодействие на основе взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и мирного решения конфликтов. В состав АСЕАН входят 10 государств.